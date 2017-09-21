تلقى المدير الفني السابق للمنتخب السعودي، الهولندي فان مارفيك، عرضاً لتدريب منتخب الإمارات الوطني، خلفاً للأرجنتيني أدغاردو باوزا، الذي خلف مارفيك على رأس الجهاز الفني لـ”الأخضر”، الذي تأهل إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في روسيا العام المقبل، بحسب صحيفة الخليج اليوم الخميس.
ومن المصادفات، أن مارفيك مرشح لخلافة باوزا الذي حل مكانه، علماً أن مارفيك صرح مؤخراً أنه رفض تجديد عقده مع “الأخضر”، بعد إقالة بعض من أفراد جهازه الفني عقب التأهل لكأس العالم، وهو أمر غير مقبول بالنسبة له.
يلقى مارفيك قبولاً حتى في الشارع الرياضي الإماراتي، حيث سارع الكثيرون إلى مطالبة اتحاد الكرة بمفاوضة المدرب الهولندي لما أصبح يملكه من خبرة في المنطقة بعد قيادته السعودية، إضافة إلى نجاحه إلى قيادة هولندا بشكل مميز في مونديال 2010 عندما أهلها إلى النهائي.
وتشير المصادر إلى وجود أكثر من اسم َإضافة إلى مارفيك على لائحة المرشحين لقيادة «الأبيض»، حيث سارع وكلاء اللاعبين إلى ترشيح العديد من الأسماء التي برز منها البرازيلي دونغا المدير الفني السابق لمنتخب البرازيل، والإيطالي زاكيروني المدرب السابق لمنتخب بلاده ومنتخب اليابان، إلى جانب المدرب الكولومبي رويدا الذي كان المرشح الأول لقيادة منتخبنا خلفاً للمدرب مهدي علي قبل أن يتم صرف النظر عنه بسبب التأخر في الرد.وفق “أخبار 24”.
ويرتبط المدرب رويدا حالياً بعقد، مما قد يجعله خارج قائمة المرشحين، في حين أشارت مصادر موثوقة إلى أن أحد الوكلاء رشح اسم ديل بوسكي المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني الحاصل على لقب بطولة كأس الأمم الأوروبية وكأس العالم، رغم أن مدرب ريال مدريد السابق كان أعلن اعتزال مهام التدريب.
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