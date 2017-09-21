واصل ريال مدريد ترنحه في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الأسباني لكرة القدم وسقط الفريق في فخ الهزيمة صفر / 1 أمام ضيفه ريال بيتيس اليوم الأربعاء في المرحلة الخامسة من المسابقة، وذلك رغم عودة مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق بعد انتهاء إيقافه.
وواصل أتلتيكو مدريد انطلاقته الجيدة في الموسم الحالي وانتزع فوزا غاليا 2 / 1 على مضيفه أتلتيك بلباو بنفس المرحلة التي شهدت اليوم أيضا فوز أشبيلية على لاس بالماس 1 / صفر وديبورتيفو لاكورونا على ديبورتيفو ألافيس بنفس النتيجة وتعادل ليجانيس مع جيرونا سلبيا.
على استاد “سانتياجو برنابيو” معقل الريال في العاصمة الإسبانية مدريد ، لم يشفع للريال عودة نجمه وهدافه التاريخي البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تشكيلة الفريق بعد انتهاء إيقافه ليسقط الفريق في فخ الهزيمة أمام ضيفه ريال بيتيس ويهدر الفريق فرصة تحطيم رقم قياسي تاريخي.وفق “أخبار 24”.
وكان الريال بحاجة إلى هز الشباك بأي هدف ليحطم رقما قياسيا ظل صامدا على مدار 54 عاما باسم سانتوس البرازيلي الذي هز شباك منافسيه في 73 مباراة متتالية.
وعادل الريال هذا الرقم من خلال الفوز على مضيفه ريال سوسييداد 3 / 1 في المرحلة الماضية من الدوري الأسباني يوم الأحد الماضي لكنه فشل في الانفراد بالرقم القياسي كما تعرض لهزيمة مؤلمة على ملعبه، وظل قائما حتى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة والتي شهدت هدف الفوز الثمين لبيتيس بضربة رأس من أنطونيو سانابريا.
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