اختار طلال المشعل، اللاعب السابق، قائمة تاريخية لنادي اتحاد جدة، تضمنت أسماء لاعبين قدامى وحاليين ضمن صفوف النادي الجداوي.
وضمت قائمة العنبر في حراسة المرمى حسن خليفة، ومن أمامه محمد الخليوي، وأحمد جميل، وأحمد الدوخي، وصالح الصقري.
وفي خط الوسط وقع اختياره على مروان بصاص ومحمد نور، ومناف أبوشقير، وإبراهيم سويد، فيما اختار لخط الهجوم حمزة إدريس، وعبدالله غراب.وفق “العربية”.
طلال المشعل يختار القائمة التاريخية للاعبي #الاتحاد pic.twitter.com/S7DlEtY4mb
— ملتميـــديا الاتـحاد (@multimedia_itti) 20 septembre 2017
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