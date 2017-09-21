نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في المدينة المنورة، لتهريبه كمية من مادة “الكوكايين” المخدرة.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم القبض على الجاني ويدعى “يوسف يقيني أجي بوي” من الجنسية النيجيرية، بتهمة تهريب كمية من الكوكايين المخدر، وقد أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له.
وأضافت أنه تمت إحالة المتهم للمحكمة التي أصدرت بحقه صكاً شرعياً يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، حيث تم تنفيذ حكم القتل اليوم في المدينة المنورة.وفق “أخبار 24”.
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