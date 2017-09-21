قال السفير الكوري الجنوبي لدى المملكة كوان بيونج أوه، إن كوريا تتطلع لبناء أول محطة نووية في المملكة، متوقعا البدء في إنشائها مطلع عام 2020.
وأوضح السفير الكوري وفقاً لـ”الاقتصادية” أن الأمر في تنفيذ هذا المشروع يعود إلى السعودية أولا، لافتاً إلى أن بلاده وقعت اتفاقية رسمية في 2015 مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لتنفيذ أول مفاعل نووي في المملكة لإنتاج أنواع مختلفة من الطاقة المتجددة.
وأشار إلى وجود نحو 80 شركة كورية تعمل في السعودية ومعظمها في نشاط قطاع المقاولات والبنية التحتية والاستثمارات التجارية.
وقال إن وفدا تجاريا من بلاده وصل أمس الأربعاء إلى الرياض، لعقد اجتماعات مع مسؤولين واللقاء مع الشركات الكورية الجنوبية العاملة في السعودية، وذلك لمناقشة المستجدات المتعلقة بالاستثمارات ومستقبلها، ومستوى الشراكات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
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