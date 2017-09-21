قال المتحدث الرسمي لوكالة الأحوال المدنية محمد الجاسر، إنه تم إطلاق خدمة لزوجات المعددين تتمثل في إصدار سجل أسرة مستقل لكل زوجة وأبنائها، وذلك للتسهيل على المواطنين.
وأوضح وفقا لـ”مكة”، أن سجل الأسرة يعتبر إثباتا للتابعين، وهناك أزواج يرغبون في منح زوجاتهم سجلا خاصا بهن وبأبنائهن، خصوصا إذا كانت زوجته في منطقة أخرى.
ولفت إلى إمكانية حصول الزوج على سجل خاص به يشمل جميع الأبناء والزوجات.
ويرى خبراء أن سجل الأسرة المستقل يمنع استغلال بعض الآباء بعدم إنهاء إجراءات أبنائهم في الجهات الحكومية، لأي أسباب كانت، كما أنه يكفل للمرأة حياة كريمة حيث يضمن لكل الطرفين حقوقه، كما أنه يمكن المستفيدة من إكمال إجراءاتها القانونية والحكومية بكل يسر، ويمكن الأم من المطالبة بحقوق أبنائها.
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