استقبل مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز أ.د عبدالعزيز بن عبدالله الحامد بمكتبه بالمدينة الجامعية بالسيح اليوم الاثنين 27 / 12 / 1438هـ جوالة الجامعة المشاركين في خدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1438هـ .
بُدء اللقاء بكلمة ترحيبه ونبذة مختصرة حول مشاركة الجوالة في موسم حج هذا العام ألقاها مساعد عميد شؤون الطلاب للأنشطة الطلابية الأستاذ جمال الحمداء , تلا ذلك كلمة الجوالة المشاركين ألقاها نيابة عنهم الطالب إبراهيم القحطاني , بعدها ألقاء أ.د عبدالعزيز الحامد كلمة رحب فيها الحضور وقدم جزيل شكره للجوالة على تمثيلهم الجامعة بشكل خاص والوطن بشكل عام خير تمثيل ومساندتهم الجهات الأخرى في تقديم أفضل الخدمات وبد العون لضيوف الرحمن , كما ذكر معاليه بأن لابد على إي إنسان أحياء الجانب التطوعي لديه وتقديم ما بوسعه لخدمة المجتمع والإحساس بحاجة من حوله وإخلاص النية في ذلك لله عز وجل لما في ذلك تهذيب للنفس وعكس لتربية الشخص و أخلاقه , وفي ختام كلمته قدم شكره لجميع القائمين على تجهيز الجوالة للمشاركة في هذا المناسبة العظيم.
بعد ذلك سلم معاليه شهادة الشكر للجوالة المشاركين والتقطت الصور التذكارية لهذه المناسبة , وفي ختام اللقاء وجه عميد شؤون الطلاب الدكتور ثلاب الشكرة جزيل شكره لمعالي مدير الجامعة على دعمة المتواصل لأنجاح برامج وأنشطة العمادة وأتاحة الفرصة لأبنائه الطلاب للمشاركة في مثل هذه المناسبات الغالية والتعاون مع الجهات الاخرى لخدمة هذا الوطن , حضر اللقاء وكيل الجامعة للفروع الدكتور عبدالله الصقر.
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