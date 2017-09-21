تمكنت شرطة محافظة جدة من الإطاحة بثلاثة لصوص دأبوا على تهديد وسلب العمالة الوافدة باستخدام سلاح ناري.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي القرشي أن مركز الكندرة بشرطة محافظة جدة تلقى بلاغًا من مقيم آسيوي بتعرضه للاعتداء من قبل شخص وإشهار سلاح ناري عليه، وسلب ما بحوزته، أثناء خروجه من منزله.
وأضاف أن فريق بحث وتحرٍ، ذا كفاءة، تولى البلاغ، وأسفر ذلك، ولله الحمد، عن ضبط شعبة التحريات والبحث الجنائي 3 مشتبه بهم، وكذلك السلاح المستخدم في عملية السلب، إضافة إلى العثور على المسروقات، داخل منزل أحدهم، فأحيلوا للنيابة العامة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج