باشرت السلطات المصرية في محافظة البحيرة، امس (الأربعاء)، حادث انتحار شاب سعودي في منزل أحد أقاربه بإحدى قرى المحافظة.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن الشاب (25 عاماً) قدم للمحافظة برفقة والدته بغرض العلاج، حيث يعاني من حالة صرع ومن مرض نفسي مزمن.
ولم توجّه عائلة الشاب أي تهمة لأي شخص بمحاولة إلحاق الأذى بابنهم، واستكملت السلطات المختصة في المحافظة إجراءات التحقيق في الحادث وفحص الجثة.وفق “أخبار 24”.
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