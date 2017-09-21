قرر رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ أمس (الأربعاء)، إعفاء وكيل الشؤون المالية والإدارية عبدالله الغامدي من منصبه وتكليف وكيل الهيئة عبدالإله الدلاك بمهامه.
كما قرر رئيس الهيئة إعفاء وكيل الشؤون الفنية والاستثمار المهندس سعد اللذيذ من منصبه وتكليف المهندس عبدالرحمن القصيب بمهامه.
وتأتي القرارات الجديدة ضمن خطة رئيس هيئة الرياضة، لإعادة هيكلة الجهاز ليكون قادراً على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج