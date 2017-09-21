عانق جدران روضة ملتقى الريان عطر قدوم أطفالنا وتزينت مساحاته بأعذب عبارات الود والترحيب ومشاعر المودة والحرص والإخلاص كفوفا ممدودة لكفوفكم لنخضبها جميعا بالتكاتف في سبيل زرع بذور الأخلاقيات الرقية ولانلبث أن نجني منها إن شاء الله ثمرا صالحا ونتشارك گالأسرة الواحدة لتثقيف أطفالنا في كل المجالات .
استقبلت روضة ملتقى الريان الأهلية بمحافظة الخرج يوم الاحد الموافق : ١٤٣٩/٠١/٠١ الاطفال المستجدين وأولياء أمورهم وتقديم الأناشيد الترحيبية لهم وبرامج والانشطة الحركية والتعليمية والحركية والفنية والمسابقات وعرض البروجكتر وضيافة للأمهات وتوزيع الهدايا للمساعده على الانفصال التدريجي بين الطفل والام وتعريفهم على مرافق الروضة وفصولهم ومعلماتهم وفِي النهاية نشكر منسوبات الروضة من معلمات ومساعدات والاداريات لتعاونهم معنا .
تابعت قائدة الروضة : أسماء العيصان كل الفعاليات باشراف
مشرفة النشاط : مها الشملان .
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