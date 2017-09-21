ذكرت مصادر أن وزارة الصحة أغلقت وألغت تراخيص 131 عيادة أسنان بجدة والرياض بعد تسجيل حملات رقابية عدة مخالفات طبية وإدارية بشأنها، كما أحالت 9 أطباء وفنيين إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم في اتهامهم بالتزوير في وثائقهم وبياناتهم الرسمية.
وبيّنت المصادر وفقاً لـ”عين اليوم”، أن الوزارة نفذت جولات رقابية على عيادات ومستشفيات الأسنان بمختلف مناطق المملكة مطلع الشهر الجاري وأسفرت عن إغلاق أكثر من 43 عيادة أسنان في جدة وحدها و65 أخرى في الرياض، إلى جانب إلغاء التراخيص الطبية لـ23 عيادة أسنان؛ بسبب مخالفات في الإجراءات والتلوث الصحي واستخدام أدوات غير سليمة طبياً وتشغيل أطباء غير مختصين بعمليات جراحية في الأسنان.
ولفتت إلى أن الحملة رفعت نسبة الإشغال بالعيادات الرسمية بعد غلق عدد كبير من العيادات الخاصة، موضحةً أن مسئولي العيادات الرسمية اتخذوا خطوات فعلية للحد من الزحام وتكدس المرضى داخلها.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج