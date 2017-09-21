روى مواطن قصة عقوق أبنائه العشرة له وتفننهم في التنكيت عليه وعدم طاعتهم له، رابطاً بين ما يجري له حالياً وما فعله مع والده من عقوق في فترة شبابه، داعياً جميع الشباب إلى الاتعاظ بقصته وتقديم الطاعة الكاملة لآبائهم وأمهاتهم.
وقال المواطن في مقطع فيديو متداول، إن لديه عشرة أبناء يعقونه ويتفننون في عدم طاعته والتنكيت عليه بشكل مستمر، لافتاً إلى أن ذلك ربما يعد ابتلاءً وعقاباً من الله على ما فعله في والده وعدم طاعته له في الماضي، مبدياً رضاه بما يحدث له وتمنيه أن يصلح الله حال أبنائه.
وأضاف أن ما فعله بوالده يفعل عشرة أضعافه أبناؤه به حالياً، موجهاً رسالة إلى والده قائلاً له: ” أبشرك يا والدي عيالي انتقموا لك مني أحسن انتقام”، محذراً الشباب من عقوق آبائهم لأن عقوبته في الدنيا قبل الآخرة وسيرد لهم من أبنائهم، متمنياً أن يعود أبوه إلى الدنيا مرة أخرى ليقبل الأرض التي يمشي عليها.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج