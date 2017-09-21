مازح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم أثناء استقباله لهم برفقة رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ وعدد من مسؤولي المنتخب.
وقال خادم الحرمين الشريفين للاعبين إنه سيلعب معهم؛ مؤكداً أنه كان يلعب كرة القدم في فترة سابقة: “بلعب معكم بعدين؛ كنا لاعبين كورة”.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد استقبل اللاعبين في وقت سابق من امس (الأربعاء) في الديوان الملكي في مدينة جدة، وطالبهم بتقديم أفضل ما يستطيعون وأن يمثلوا المملكة خير تمثيل داخل الملعب وخارجه.وفق “أخبار 24”.
الملك سلمان ممازحاً أبناءه اللاعبين
“أنا بلعب معكم”
عبر @3alyoum #دوري_بلس pic.twitter.com/gZN4cMjuW2
— dawriplus دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٠ سبتمبر، ٢٠١٧
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