أكد المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عادل أبو حيمد، أن الهيئة ستراقب تطبيقات الاتصالات المرئية والمسموعة، وتشرف عليها.
وأوضح أبو حيمد، في حديث لقناة “العربية”، أن المتطلبات التنظيمية التي يجب على التطبيقات استيفاءها كي يشملها رفع الحجب متغيرة بحسب الأحداث، لافتاً إلى أن ثمة متطلبات تنظيمية بارزة؛ مثل وضوح إجراءات العمل في التطبيقات مع البيانات الشخصية للمستخدمين، وإزالة كل المحتويات المخالفة لأنظمة المملكة، واستعداد مقدم التطبيق لتوفير خدمات المكالمات الطارئة.
وأشار إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال استخدام تطبيقات الاتصال المرئي والمسموع دون أن يكون هناك إشراف ومراقبة من قبل الهيئة، سواءً كان هذا التطبيق عالمياً أو محلياً.
يذكر أن الهيئة رفعت اعتباراً من اليوم الخميس الحجب عن عدد من التطبيقات التي توفر خاصية الاتصالات المرئية والمسموعة عبر الإنترنت، المستوفاة للمتطلبات التنظيمية في المملكة.
وفق “أخبار 24”.
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