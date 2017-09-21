عثرت فِرق الإنقاذ بالدفاع المدني في محافظة الليث أمس (الأربعاء)، على جثث الأطفال الثلاثة الذين أبلغ عنهم والدهم باختفائهم بالقرب من مستنقع مائي أثناء سقوط الأمطار التي شهدتها منطقة مكة المكرمة أول من أمس الثلاثاء.
وتشير التفاصيل إلى أن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني سارعت إلى التعامل مع بلاغ تقدم به والد ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات بفقدانهم بالقرب من غدير، لافتةً إلى أنه بعد ساعات من البحث عثر على جثثهم في حفرة كبيرة امتلأت بمياه الأمطار تبعد عن منزل الأسرة نحو نصف كيلومتر.
فيما نقلت الجهات المعنية جثث الأطفال الثلاثة إلى مستشفى الليث العام؛ لتسليمهم إلى ذويهم بعد اتخاذ اللازم.وفق “أخبار 24”.
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