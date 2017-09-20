أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أنها ستكشف كافة الحقائق المتعلقة بقضية لاعب الوحدة السابق، علاء الكويكبي، الذي عوقب قبل سنوات لاتهامه بتعاطي مواد محظورة، وذلك بعد ورود كافة التفاصيل إليها.
وسردت اللجنة في بيان لها الإجراءات التي اتبعتها منذ أخذ العينة من اللاعب، الذي لعب أيضا لناديي النصر والشباب، إضافة إلى المنتخب الأول، وإفادة المعمل الماليزي بإيجابيتها، حتى صدور العقوبة على اللاعب، ثم تخفيفها وفق أنظمة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا).
وأوضحت أنه نظرا لقرار محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بسحب اعتماد المركز الماليزي وإغلاقه نهائياً، وما أشير فيه إلى وجود 6 عينات عكسية “إيجابية”، ثبت أن أصحابها لم يتعاطوا أي مواد محظورة، من بينهم علاء الكويكبي، وأنه منذ ورود أخبار تتعلق بهذا الأمر خلال اليومين الماضيين، فإن اللجنة سترجع إلى ملف القضية.وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنها ستتواصل وتستفسر من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، عما ذُكر في قرار المحكمة الرياضية (كاس)، فيما يخص اللاعب، من عدم صحة إيجابية العينة، وستعلن كافة الحقائق، داعيةً اللاعب إلى التقدم بالشكوى، وستقوم اللجنة بالتعاون الكامل معه، للدفاع عن حقه دون نقصان.
من جانبه عبر اللاعب علاء الكويكبي، عن كونه ليس متفاجئا من براءته من تهمة تعاطي المنشطات المحظورة، وأنه سيرفع دعوى ضد لجنة مكافحة المنشطات الدولية ولجنة مكافحة المنشطات المحلية، بعد أن رفضت الأخيرة تزويده باسم المادة التي وُجدت في عينته، بحجة أن النظام لا يسمح.
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