يستعد فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، غدًا (الخميس)، لتطبيق قرار توطين المراكز التجارية المغلقة “المولات” بنسبة 100%، ما قد يوفر 4 آلاف فرصة عمل للمواطنين في المنطقة.
وستنفذ الإمارة القرار، بالتعاون مع وزارات: العمل والتنمية الاجتماعية، والداخلية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، زيارات ميدانية إلى المحال للتحقق من التوطين وامتثال القائمين عليها، حيث يتعرض مخالفوه لغرامة 20 ألف ريال.
ويجيء ذلك بعد قرار أصدره وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص، قبل أشهر، بقصر العمل في مولات القصيم على السعوديين من الجنسين.وفق “أخبار 24”.
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