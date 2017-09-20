وجّه مدير عام إدارة التعليم بمنطقة القصيم بالتحقيق في واقعة ادعاء طالبة أنها تعرضت لإيقاف من مديرة إحدى المدارس بالمنطقة بسبب ممارستها هواية التمثيل عبر تطبيق “سناب شات”.
وقالت إدارة الإعلام التربوي بإدارة تعليم القصيم إن والد الطالبة قدم شكواه لإدارة التعليم اليوم (الأربعاء)، لافتة إلى أن إدارة المتابعة النسائية ستتولى التحقيق وتطبيق الأنظمة على جميع أطراف القضية.
يشار إلى أن الطالبة نشرت مقطع فيديو قالت فيه إن مديرة المدرسة هددتها وطلبت منها الانتقال لمدرسة أخرى، كما تفاعل معها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين عبروا عن غضبهم من تصرف المديرة.وفق “أخبار 24”.
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