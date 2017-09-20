قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر في منطقة المدينة المنورة خالد السهلي، اليوم (الأربعاء)، إن الفرق الإسعافية باشرت حادثاً مرورياً على الطريق السريع بين منطقتي تبوك والمدينة المنورة.
وأوضح أن الحادث الذي وقع عند الساعة 11:20 صباح اليوم أسفر عن 12 إصابة، منها 8 إصابات لمعلمات، مشيراً إلى أن سائق المركبة التي كانت تقل المعلمات أصيب كذلك، وأصيب 3 أشخاص آخرون في المركبة الأخرى.
وأضاف أن مواطنين تطوعوا لنقل 6 معلمات للمستشفيات فور وقوع الحادث، في حين تولت فرق الهلال الأحمر نقل باقي المصابين وإسعافهم.وفق “أخبار 24”.
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