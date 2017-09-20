طالب المتهمون الـ13 في قضية “رافعة الحرم” في مذكرتهم الختامية، التي قدموها لجلسة المحكمة اليوم الأربعاء، بإدخال الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كطرف في القضية، كونها لم تقدم التحذيرات اللازمة عن حالة الطقس في يوم الحادثة.
واعتبر المتهمون في المذكرة التي، وفقاً لـ”الرياض”، اطلع عليه ممثل “النيابة العامة”، واعداً بالرد عليها في الجلسة القادمة، أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة طرف مسؤول في القضية، كونها الجهة المناط بها رصد الحالة الجوية وتقديم التحذيرات اللازمة لحالة الطقس في اليوم الذي شهد الحادثة.
ودفع المتهمون في مذكرتهم بأنهم غير مسؤولين عن سقوط الرافعة بفعل الرياح في مساء الجمعة 11 سبتمبر 2015، الذي أسفر عن وفاة وإصابة المئات، مؤكدين أن الأحوال الجوية والتغير المفاجئ في الطقس، المتمثل في هبوب الرياح، هو السبب الرئيسي في سقوط الرافعة.
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