تمكّن رجال الدفاع المدني بمحافظة جدة، اليوم، من إخلاء 20 شخصاً من مبنى مكوّن من أربعة طوابق بحي الصفا، بعد اندلاع حريق بالدور الثاني من البناية.
وأسفر الحريق عن إصابة ستة أشخاص، بينهم امرأة وطفل، تلقوا جميعهم العلاج في موقع الحادث عن طريق فرق الهلال الأحمر وأصبحوا جميعاً بصحة جيدة.
من جهته، قال الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة العقيد سعيد سرحان: باشر “مدني جدة”، صباح اليوم، حريقاً اندلع في شقة بالدور الثاني، وفور وصولها تدعمها سيارة السلالم، بادرت فرق الإطفاء والإنقاذ بإخلاء البناية من قاطنيها من نساء وأطفال عن طريق السلالم الداخلية ومن الخارج عن طريق سيارة السلالم.
وأضاف: نجحت الفرق في إخلاء الأشخاص من البناية احترازياً حرصاً على سلامة قاطنيها، وتمّت السيطرة على النيران عن طريق فرق الإطفاء.
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