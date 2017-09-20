أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الخرج أنه سيتم إيداع أكثر من أحد عشر مليون ريال في حسابات طلاب وطالبات مدارس تعليم الخرج خلال الأسبوع المقبل والتي تشمل مكافآت مدارس تحفيظ القرآن الكريم ، والتربية الخاصة ، وإعانة المناطق النائية والاغتراب ، وأبناء المعلمين المتوفين والمعلمات المتوفيات ، وأبناء وبنات المعلمين المبتعثين ، وطالبات مراكز تعليم الكبار ، وتعويض ذوي الطلاب المتوفين والمصابين ، وذوي بعض الإعاقات والأمراض الجسدية ..
ذكر ذلك مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار الذي ثمن الدعم السخي من قبل قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين لأبنائنا الطلاب والطالبات والحرص على تلبية جميع احتياجاتهم والوقوف بجانبهم ، والشكر كذلك موصول للزملاء في قسم الشؤون الإدارية والمالية وقسم خدمات الطلاب على إنجازهم المهام الموكلة لهم في وقت قياسي .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج