بدأت الكلية التقنية بالخرج باستقبال المتدربين الراغبين بالالتحاق ببرنامج التدريب التطبيقي المسائي لهذا الفصل التدريبي 1438/1439هـ من خلال فتح التسجيل في عدد من البرامج والتخصصات وهي
دبلوم الادارة المكتبية
دبلوم الحاسب الالي
دبلوم القوى الكهربائية
دبلوم الالكترونيات
ودعت وكالة الكلية لشئون المتدربين الطلبة والموظفين الراغبين بالالتحاق مراجعة ادارة القبول والتسجيل في الكلية في مبنى 01 للتسجيل وذلك يومياً من الساعة الرابعة عصراً وحتى السادسة مساءاً من يوم الاربعاء 29/12/1438هـ وحتى يوم الخميس القادم الموافق 8/1/1439هـ
ذكر ذلك وكيل الكلية لشئون المتدربين الاستاذ سعود بن ذياب الذياب وذكر أن هذا الدبلوم يخدم العديد من المتدربين الذيم لم تتح لهم فرصة الالتحاق بالبرنامج الصباحي أو الموظفين الراغبين بمواصلة الدراسة.
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الكلية التقنية بالخرج تتيح التدريب المسائي للمتدربين
الخرج اليوم - فهد المرحوم :
بدأت الكلية التقنية بالخرج باستقبال المتدربين الراغبين بالالتحاق ببرنامج التدريب التطبيقي المسائي لهذا الفصل التدريبي 1438/1439هـ من خلال فتح التسجيل في عدد من البرامج والتخصصات وهي
بدأت الكلية التقنية بالخرج باستقبال المتدربين الراغبين بالالتحاق ببرنامج التدريب التطبيقي المسائي لهذا الفصل التدريبي 1438/1439هـ من خلال فتح التسجيل في عدد من البرامج والتخصصات وهي
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