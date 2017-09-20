قام مدير إداره الدفاع المدني بمحافظه الخرج العقيد خالد بن عبدالله السعيس بزياره لمدير عام الزراعه بمحافظه الخرج الدكتور علي بن محمد المنصور لمناقشه الموضيع الهامه المتعلقه في درء السيول في مواسم الامطار ودراسة ومناقشه الحلول المتخذه في ذلك .
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مدير مدني #الخرج ومدير الزراعة يتناقشان حول درء السيول
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