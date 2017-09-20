نال مقطع فيديو لرجل أمن يحمل طفلة رضيعة ويلاعبها بجوار الكعبة المشرفة، استحسان الكثيرين ممن تناقلوا المقطع.
وأظهر المقطع رجل الأمن وهو يحمل الرضيعة ويلاعبها ويلتقط سيلفي معها، في مشهد يتسم باللطف ويجسد مدى الروح الطيبة التي يتمتع بها رجال الأمن.
نال مقطع فيديو لرجل أمن يحمل طفلة رضيعة ويلاعبها بجوار الكعبة المشرفة، استحسان الكثيرين ممن تناقلوا المقطع.
وأظهر المقطع رجل الأمن وهو يحمل الرضيعة ويلاعبها ويلتقط سيلفي معها، في مشهد يتسم باللطف ويجسد مدى الروح الطيبة التي يتمتع بها رجال الأمن.
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