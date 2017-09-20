استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأربعاء في الديوان الملكي في مدينة جدة رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ ولاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.
وطالب خادم الحرمين لاعبي المنتخب بتقديم أفضل ما يستطيعون في المشاركة المقبلة للمنتخب في كأس العالم 2018 في روسيا، وتمثيل المملكة خير تمثيل داخل الملعب وخارجه.
وقال في كلمة خلال الاستقبال “فوزكم هذا مكسب لبلدكم وعلى كل حال ما هو من السهل أن تصلون إلى حدث دولي مثل هذا ومحبكم يغبطكم عليه وحاسدكم سيزيد حسده لكن مع هذا كله أقول لكم اعتمدوا على الله قبل كل شيء وأعملوا جهدكم كله والعلم عند الله”.
وحضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية والدكتور عادل عزت رئيس اتحاد كرة القدم وأحمد عيد رئيس اتحاد كرة القدم السابق وأعضاء اتحاد كرة القدم والإداريون واللاعبون الذين شاركوا في التصفيات النهائية الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.وفق “أخبار 24”.
فيديو | كلمة #خادم_الحرمين بمناسبة تأهل #المنتخب_السعودي لمونديال #روسيا_2018.#الإخبارية #سلمان_الحزم_يستقبل_الأخضر pic.twitter.com/A2zNJkHKw6
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٠ سبتمبر، ٢٠١٧
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