نفذت وزارة الداخلية صباح اليوم الأربعاء حكم القتل حداً في جانٍ انتهك حرمة منزل بمكة المكرمة وفعل الفاحشة بزوجة صاحب المنزل بالقوة وسرق بعض الأغراض المتعلقة بها.
وقالت الوزارة في بيانٍ لها اليوم، إن سلطات الأمن كانت قد ألقت القبض على المدعو عبده موسى كالي صالح، مالي الجنسية، لإقدامه على تعاطي مادة الإمفيتامين المحظورة وانتهاك حرمة منزل وفعل فاحشة الزنا بزوجة صاحب المنزل بالقوة، وسلب مشغولاتها الذهبية وهاتف محمول.
وأوضحت الوزارة أنه تم التحقيق مع الجاني، وتم توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته وأحيل للمحكمة الجزائية وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً، ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة وأن تكون عقوبته القتل.وفق “أخبار 24”.
أيد الحكم كلٌ من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بإقامة حد الحرابة على المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني اليوم الأربعاء بالعاصمة المقدسة بمنطقة مكة المكرمة.
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