أعلن صندوق الاستثمارات العامة أنه بصدد إنشاء شركة جديدة للعمل في قطاع الترفيه، كذراع استثمارية له برأس مال 10 مليارات ريال، وستعمل الشركة على تأسيس عدة مشاريع في قطاع الترفيه، حيث ستدشن أول مجمع للترفيه بحلول العام 2019م.
ويُتوقع أن تسهم مشاريع الشركة في خدمة أكثر من 50 مليون زائر سنوياً وتوفير أكثر من 22 ألف وظيفة في المملكة، وذلك بحلول 2030، كما ستساهم في الناتج المحلي بما يقدر بـ8 مليارات ريال.
وينتظر أن يكون للشركة دور فعال في توسيع نطاق خدمات الترفيه المختلفة ورفع جودتها وفقا لأحدث المعايير العالمية، ودعم وتنمية الكادر المحلي في مجال الترفيه، وذلك تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تطوير المقومات الثقافية والترفيهية في المملكة.
وستشكل الشركة الجديدة ركيزة أساسية في تنويع وتوفير عناصر الترفيه المناسبة لأفراد المجتمع، وستساعد في الاستفادة من المبالغ الضخمة التي يتم صرفها على الترفيه خارج المملكة، وستسهم في تنويع الاقتصاد السعودي على المدى القصير والبعيد.وفق “أخبار 24”.
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