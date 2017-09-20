لحقت الطفلة لطيفة ذات العامين بأبيها علي الخبي وأشقائها الثلاثة والعاملة المنزلية ضحايا حريق حي الفيصلية الأسبوع الماضي، حيث توفيت متأثرة بإصابتها.
ودخلت الطفلة لطيفة في حالة وفاة دماغية جراء الحريق الذي اندلع في منزلهم بحي الفيصلية، فيما غادرت الأم وابنتها ذات الخمسة عشر عاما المستشفى.
ولحقت لطيفة بأختها أروى التي توفيت قبل أيام إثر حريق اندلع بمنزل الأسرة بحي الفيصلية بنجران، لقي على أثره الأب وعدد من الأبناء مصرعهم، وأصيب آخرون نتيجة استنشاق الدخان الذي أحدثه الحريق.وفق “أخبار 24”.
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