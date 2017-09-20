نظمت الكلية التقنية بالخرج اليوم حفل استقبال المتدربين المستجدين بالفصل الأول من العام التدريبي 1438/ 1439هـ، وذلك على مسرح الكلية بمقرها بحي المصيف شرق مدينة السيح.
وبدأ الحفل بكلمة توجيهية عميد الكلية وكيل الكلية لخدمات المتدربين الاستاذ سعود الذياب ، حث من خلالها المتدربين على استغلال الإمكانيات المتاحة لهم والاستفادة من البرامج المختلفة التي تنفذ بالكلية والتعرف على كل ما يخص المتدرب من حيث القبول والإرشاد الأكاديمي واستلام الجداول الفصلية والأنشطة والبرامج التي تقدمها الكلية.
واشتمل الحفل على عرض تضمن بعض التعليمات وشرحاً للأنظمة الخاصة بإدارة القبول والتسجيل، وكذلك التوجيه والإرشاد التقى رؤساء الاقسام التدريبية بمتدربيهم القو كلمة بهذه المناسبة والبرامج التي تقدمها الكلية.
وأبان رؤساء الأقسام التدريبية بالكلية الخطة التدريبية لكل تخصص والتأكيد على المتدربين ضرورة إتقان المهارات المطلوبة للحصول على فرص العمل الجيدة التي تتطلب التفوق في إتقان المهارات التدريبية.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج