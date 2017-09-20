رعى معالي مدير جامعة الأمير سطّام بن عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد انطلاق اللقاء التعريفي لطلاب السنة التحضيرية المقبولين للعام الجامعي 1438هـ- 1439هـ، الذي نظمته عمادة السنة التحضيرية لجميع المسارات، صباح أمس الاثنين 27/11/1438هـ، ويستمر حتى الثلاثاء 28/11/1438هـ في مسرح المدينة الجامعية بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور عبدالرحمن الخضيري وعميد عمادة السنة التحضيرية الدكتور مشاري العصيمي، ووكلاء العمادة.
بدأ اللقاء التعريفي بآيات عطره من كتاب الله الكريم ثم كلمة لعميد عمادة السنة التحضيرية الدكتور مشاري العصيمي شكر فيها معالي مدير الجامعة على حرصه الدائم على الطلاب وخصوصاً المستجدين من خلال الالتقاء بهم والتحدث إليهم منذ التحاقهم بالجامعة، وهذا ما يجعل العمادة تسعى دائما لتحقيق التطلعات التي تتكامل مع رؤية ورسالة جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز
كما رحّب بالطلاب المستجدين في رحاب جامعة الأمير سطّام بن عبدالعزيز التي سخرت جميع إمكانياتها المادية والبشرية من أجل استقبال وتعليم وتدريب وبناء جيل قادر على الإسهام في بناء المجتمع في جميع المجالات.
وفي نهاية كلمته قدم شرحًا وافيًا عن أهداف اللقاء التعريفي لطلاب السنة التحضيرية، الذي يتخلله العديد من الفعاليات المهمة، التي يجب على الطالب الجامعي معرفتها وخاصة طلاب السنة التحضيرية وكذلك تزويد الطلاب بمعلومات عن نظام الدراسة وآلية التخصيص بعد اجتياز الدراسة.
كما تحدث أيضًا الدكتور أحمد العليوي وكيل السنة التحضيرية عن العمادة رؤيتها ورسالتها وأهدافها، والعديد من الأمور التي يجب على الطالب معرفتها في مستهل دراسته في السنة التحضيرية.
بعد ذلك عرض طلاب عمادة السنة التحضيرية أوبريت (حاضرون) في حب الوطن.
عقبها تفضل معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد بتوجيه كلمة للطلاب المستجدين هنأهم في بدايتها بقبولهم في جامعة الأمير سطّام بن عبدالعزيز سائلاً المولى عز وجل أن يحالفهم التوفيق والنجاح، وأن توفق الجامعة في تقديم الخدمات التعليمية لأبنائها الطلاب التي يحتاجون إليها في هذه المرحلة، قائلا: (نستقبلكم اليوم بكل الودّ وبكل المحبة وبكل الزهو بهذه الكوكبة من أبنائنا المبدعين الذين نافسوا أقرانهم في الجامعة وتحقق لهم هدفهم بالالتحاق بالكليات الصحية والعلمية والهندسية، وأيضًا نسعد كذلك بأن نهيئكم تهيئة صالحة، وتكونوا لبنة مثمرة في هذا البلد، لتتخرجوا من هذه الجامعة وقد نهلتم من علومها وتعلمتم المعارف التي تنفعكم وتخدمكم وتسهم في خدمة وطننا وبنائه ورفعته وعلوه بمشيئة الله).
وحث الطلاب على الاهتمام و الجدية في أثناء دراستهم في السنة التحضيرية قائلاً: (إننا نتطلع أن نرى منكم علماء ومبدعين وأطباء ومهندسين وخبراء في شتى المجالات لتنفعوا بها وطنكم، للمساهمة بشكل جاد في تحقيق رؤية هذا البلد).
كما أضاف الدكتور الحامد أنّ الجامعة حريصة كل الحرص أن تهيئ لكم البيئة المناسبة من خلال اختيار أعضاء هيئة التدريس الملائمين الذين يتمتعون بالخبرة العلمية والأكاديمية والعملية، وتهيئة المكان الملائم حتى تستثمروا أوقاتكم.
مشيرًا إلى أن هذه المرحلة هي أفضل مراحل عمركم لأنه يجتمع لكم فيها فرص كثيرة ربما لا تجتمع في مراحل أخرى، فلديكم الصحة والنشاط وفرص الإبداع، والجامعة هي المكان المناسب للعلم والمعرفة وتنمية الإبداعات والمهارات وصنع الصداقات ولها ميزات كثيرة جدا تبقى في ذاكرتكم إلى ما شاء الله.
فهي الركيزة الأساسية لمعدل ومسيرة الطالب في الجامعة، فنحن حريصون جدًّا على تعزيز انتمائكم لوطنكم، وحريصون على أن نفتخر بديننا وبقيمنا وبالتالي فإن الجامعة سوف تكرس جهودها لغرس هذه القيم الأساسية فينا وفيكم جميعًا.
عقب ذلك أجاب معالي المدير على أسئلة الطلاب واستفساراتهم.
الجدير بالذكر أن اللقاء التعريفي لطلاب السنة التحضيرية يستمر يومي الاثنين والثلاثاء 27-28/12/1438هـ يتخلله لقاءات مع عمادة تقنية المعلومات وعمادة القبول والتسجيل وعمادة شؤون الطلاب في مسرح المدينة الجامعية.
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