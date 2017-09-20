أكد الإعلامي وليد الفرّاج، أن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ذو ميول هلالية، وذلك في معرض تأكيده أن الميول لا تهم، في ظل ترويج عدد من المراقبين “نصراوية” آل الشيخ.
وعلّق الفراج على لقطة لآل الشيخ في المؤتمر، حينما قال إنه بغض النظر عن ميوله السابقة، فإنه لا يرى الآن إلا “سيفين ونخلة”، حيث قال الفراج: “للمعلومية تراه هلالي”.
وعاد الفرّاج ليؤكد ردا على ما كتبه أحد المعلقين على حساب البرنامج في “تويتر”، مشككا في هلالية آل الشيخ، وأنه نصراوي، قائلا: “أقسم بالله إنه هلالي، ولكن لا يرى الآن إلا الوطن”.
وكان عدد من الجماهير قد تداولوا أنباء تفيد بأن آل الشيخ عُرف بنصراويته ودعمه لفريق النصر، ما جعل الفراج يؤكد أنه هلالي ولكنه يرى مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.وفق “أخبار 24”.
#اكشن_يا_دوري#وليد_الفراج: رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ ” هلالي” لكن الرجل يريد النجاح ولن يتعامل بالميول.. كونوا عادلين في رأيكم pic.twitter.com/IAcT3kCbmU
— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) September 19, 2017
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