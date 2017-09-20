علمت مصادر أن نجم الاتحاد فهد المولد ليس جاهزا لخوض موقعة الكلاسيكو أمام الهلال الخميس المقبل على استاد الملك عبدالله في مدينة جدة، ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.
وأشارت مصادر “عين اليوم” من داخل النادي إلى أن اللاعب الدولي لم يشارك في مران الثلاثاء، ولكنه يصر على المشاركة في الموقعة الهامة، وهو ما يدعو المدرب التشيلي سييرا إلى إجراء اختبارات جهوزية لصاحب الـ24 عاما يوم الأربعاء.
ويشكو فهد المولد من كدمة قوية في الساق منعته من إكمال مباراة الفيصلي التي خسرها أصفر جدة 1-2، فيما يتوقع وضع المولد في دكة بدلاء مباراة الهلال في أفضل الظروف.
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