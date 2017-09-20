كرّم لاعبو الهلال وإداريوه طفلا يتيما في مران الفريق مساء امس (الثلاثاء)، بعد انتشار صورته بلباس وعلم الهلال في إحدى المباريات وقصته.
وكان الطفل قد حضر إلى ملعب إحدى مباريات الفريق لمؤازرته، وهو يحمل العلم الهلالي ويلبس زيه، فيما كانت والدته تنتظره في الخارج إلى أن يخرج من المباراة.
وبادر الهلال لدعوة الطفل إلى مقر النادي، حيث أظهر مقطع فيديو تقديم مدير الكرة في الفريق فهد المفرج الطفل للاعبين، الذين بادروه بالتصفيق له ومن ثم التقاط الصور معه.
وفق “أخبار 24”.
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