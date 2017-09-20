استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود ( يرحمه الله ) استعدادا لمباراته امام الفيحاء مساء الجمعة والتي تجمع الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.
وجاءت البداية باجتماع للمدرب ريكاردو جوميز مع اللاعبين بين من خلاله ملاحظاته الفنية على مباراة الأهلي وبرنامجه الفني للأيام التي تسبق لقاء الفيحاء تلا ذلك جري حول الملعب وتدريبات لياقية متنوعة قسم بعدها الفريق لمجموعتين ضمت المجموعة الأولى اللاعبين الذين شاركوا في المباراة حيث اكتفوا بالجري حول الملعب بسرعات متوسطة في حين طبقت المجموعة الثانية عدد من الجمل التكتيكية واختتم التدريب بمناورة كروية على نصف الملعب.
من جهة ثانية، يستضيف النصر وحتى العاشر من محرم التمارين اليومية لنادي العين من الباحة والذي يقيم معسكراً له بمدينة الرياض.وفق “هاتريك”.
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