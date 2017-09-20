قدت أسرة مصرية في مكة المكرمة ابنتها البالغة من العمر 16 سنة منذ 6 أيام، بعدما خرجت المنزل ولم تعد إليه، فيما تواصل الجهات الأمنية عمليات البحث عنها، منذ تلقيها بلاغاً بشأن اختفائها.
وأوضح والد الفتاة التي تدعى “مريم”، بحسب صحيفة “سبق”، أن ابنته تعاني من الصرع جراء إصابتها بالمس والسحر، منذ أن كان عمرها 11 سنة، لافتاً إلى أنهم فقدوها عدة مرات في مصر، غير أنهم كانوا يجدونها سريعاً.
وأشار إلى أن ابنته غافلتهم وخرجت من منزلهم الواقع بحي جبل النور مساء الخميس الماضي، دون ارتداء حجاب، وكانت تلبس بنطالاً لونه أسود، وبلوزة وردية، حاملة معها جهاز جوال بدون شريحة.
وأكد أنهم بحثوا عن ابنتهم في كل مكان بمساعدة الجيران دون جدوى، فأبلغوا مركز العمليات الموحد “911”، فحضرت دوريات الأمن، وباشرت عمليات البحث، وتم التعميم عليها.
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