سجل ضابط في القوات المسلحة مقطع فيديو من الحد الجنوبي بعد إصابته في صدره خلال المواجهات مع ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع “صالح”، وجه فيه رسالة للشعب السعودي.
ويظهر المقطع الضابط المصاب وهو يقول وسط أصوات الرصاص: ” الحمدلله على كل حال، حنا يا سعوديين دون الحمى، والله ما تاخذنا في الأخصام شفقة”.
وبيّن متداولو المقطع أن الضابط في رتبة ملازم واسمه خالد الغامدي، مدشنين وسماً باسم “الملازم خالد الغامدي”، معربين عن فخرهم واعتزازهم به، وداعين الله أن يشفيه ويعافيه من الإصابة.
وفق “أخبار 24”.
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