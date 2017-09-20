بادر سائق الراليات السعودي يزيد الراجحي باعتماد عقد وظيفي للشاب أحمد الكعبي، الذي لم يُقبل تسجيله في معهد سياحي في جازان بسبب لحيته.
وقال الراجحي إن وظيفة الشاب الكعبي ستكون بمسمى “بر أهله”، وإن ذلك لا يمنع من حصوله على وظيفة إضافية.
وكتب الراجحي تغريدة على حسابه في “تويتر” مساء أمس الثلاثاء، معلقاً على واقعة الشاب الكعبي الذي تم رفضه في المعهد: “يبشر بالوظيفة إن شاء الله”، ليعود مرة أخرى ويؤكد في تغريدة ثانية التعاقد معه، حيث قال: “تم اعتماد عقد للشاب بمدة عشر سنوات بالعرض نفسه الذي رُفض بسببه، ووظيفته (بر أهله)، ولا مانع من حصوله على وظيفة إضافية”.
وكانت العروض الوظيفية قد انهالت على الكعبي إلا أنه رفضها بسبب عدم استطاعته العمل خارج المنطقة لرعايته والده المريض، مشيراً إلى رغبته في العمل بمنطقة جازان؛ ليبقى بجوار والده.
يشار إلى أن الكعبي كان قد تقدم للتسجيل في المعهد العالي للسياحة والضيافة بجازان، إلا أنه لم يُقبل بسبب إطلاق لحيته، وكشف في مقطع فيديو أنهم أبلغوه بحلق اللحية ليتم تسجيله بالمعهد.وفق “أخبار 24”.
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