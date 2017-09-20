في الأسبوع التمهيدي لتلاميذ الصف الأول بمدرسة الطفيل بن عمرو الابتدائية بجدة، قدم المعلم مختار الديرة عدة فقرات لطيفة للتلاميذ، شجعتهم على التأقلم مع جو المدرسة.
وأظهر مقطعا فيديو فقرات قدمها المعلم الديرة، تضمنت مسابقات تحدي قوة الذراع مع التلاميذ الصغار، والتي أسعدتهم وخلقت جوا من المرح بينهم، فيما تضمنت فقرات أخرى مسابقات خفيفة وألعابا، شهدت استجابة طيبة من التلاميذ.
يُذكر أن المعلم مختار الديرة اشتهر بهذا الأسلوب والطريقة في العرض، وانتشرت له مقاطع في أوقات سابقة، كما ظهر في المقطع معلمو المدرسة الذين حرصوا على متابعة الفقرات والاستفادة منها.وفق “أخبار 24”.
4️⃣
الأسبوع التمهيدي لطلاب الصف الأول
اليوم الثالث:
مسابقة التحدي مع الطلاب.#تعليم_جده_يرحب_بكم#جاهز pic.twitter.com/mmovVHk5Kt
— مدرسة الطفيل بن عمرو (@altofilbinamr) September 19, 2017
2️⃣
الأسبوع التمهيدي لطلاب الصف الأول
اليوم الثاني:
تنفيذ بعض المسابقات و الألعاب للتلاميذ وإشراكهم فيها .#تعليم_جده_يرحب_بكم#جاهزpic.twitter.com/2oIcBZA6OB
— مدرسة الطفيل بن عمرو (@altofilbinamr) September 18, 2017
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج