أعلنت أسرة الطالب خالد المطيري الذي فُقد أثره قبل أيام في جورجيا في ظروف غامضة، أنه تم العثور عليه وهو بصحة جيدة، وينتظر أن يلتقي والده في جورجيا.
وأوضح أحد أقارب الطالب، أن الشرطة المحلية أبلغت الأسرة بأنه تم العثور عليه في مدينة “باتومي”، على بعد 580 كيلومترا من العاصمة تبليسي، وكان جواله محطمًا، وهو في حالة صحية جيدة.
يُذكر أن الطالب ”المطيري”، يدرس في الكلية البحرية في باكستان، واختفى في جورجيا أثناء زيارة استجمام؛ حيث لم يتمكن من اللحاق برحلة العودة التي كان قد حَجز عليها.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج