تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر اصطدام سيارة ببائع خضار وفواكه متجول في حائل.
ويظهر مقطع الفيديو اصطدام سيارة في أحد طرق حائل، بعربة البائع المتجول، فيما أشار متداولو المقطع، إلى أن الحادث وقع بسبب انشغال قائد المركبة بالجوال.
تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر اصطدام سيارة ببائع خضار وفواكه متجول في حائل.
ويظهر مقطع الفيديو اصطدام سيارة في أحد طرق حائل، بعربة البائع المتجول، فيما أشار متداولو المقطع، إلى أن الحادث وقع بسبب انشغال قائد المركبة بالجوال.
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