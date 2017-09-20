زار مدير السجون بالمدينة المنورة، العميد محمد بن عبدالعزيز السعدان، أمس (الثلاثاء) الطالب أحمد بن محمد عبدلي، وهو ابن لأحد أفراد سجون منطقة المدينة المنورة المتوفين.
جاء ذلك بالتنسيق مع وكيل مدرسة قيس بن عاصم الابتدائية، تركي بن عبدالرحيم الصاعدي؛ حيث كان في استقباله طاقم المدرسة الإداري، وعلى رأسهم مدير المدرسة سامي بن خلف الجابري.
وبارك العميد السعدان، الطالب اليتيم بالعام الدراسي الجديد، وحثّه على الاجتهاد في طلب العلم والبر بوالدته، والوصول إلى التميز، كما قدّم للطالب في ختام اللقاء هدية خاصة.
وعلق السعدان: “إن ما قدمته للطالب العبدلي هو واجب تلزمنا به تعاليم ديننا الحنيف، فضلاً عن عاداتنا وتقاليدنا المستقاة في نهاية الأمر من الدين الإسلامي الذي شرع لنا مفهوم التكافل الذي تؤكد عليه القيادة الرشيدة”.وفق “أخبار 24”.
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