شبّ حريق بالسجن العام بمحافظة الطائف، نتج عنه وفاة اثنين وإصابة 7 بحروق متنوعة، كما تم إخلاء 114 سجينًا إلى مواقع آمنة، وذلك بعد خروج حريق افتراضي عن السيطرة.
وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أن الدفاع المدني في محافظة الطائف باشر حريقًا اندلع في السجن العام بالمحافظة بعد ورود بلاغ من إدارة السجن بذلك، حيث خرج الحريق الافتراضي عن سيطرة إدارة السجن، وتدخل الدفاع المدني وأخلى العنابر من السجناء ونقلهم لمناطق آمنة.
وأضاف أنه تم إخلاء 114 شخصًا معظمهم من السجناء وإدارة السجن، وإخلاء الموقع بالكامل، ونُقل المصابون إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي ومجمع الملك فيصل الطبي عن طريق الهلال الأحمر، وعولجت 3 حالات في موقع الحادث، وتعرضت حالتان للوفاة نتيجة الاختناق.
وأكد العقيد سرحان أن فرضية الحريق التي أجريت اليوم بالسجن العام بالمحافظة شاركت فيها إدارات وجهات عديدة، من السجون والشرطة والأمانة، وقوات الطوارئ الخاصة والكهرباء والهلال الأحمر وشركة النقل الجماعي، ومديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف.وفق “أخبار 24”.
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