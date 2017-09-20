تمكنت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني، صباح اليوم (الثلاثاء)، من السيطرة على حريق نشب بمركبة على الطريق العام بمحافظة الدواسر بسبب حادث جنائي.
وكشفت مصادر، وفقا لـ “سبق”، أن مركبة من نوع إف جي تعرضت للحريق بسبب إطلاق نار نتج عنه إصابة شخص تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأشارت المصادر إلى استقرار حالة الشخص المصاب بعد نقله للمستشفى، فيما سُلم محضر للجهات المختصة.
ونفت في الوقت نفسه صحة تعرض عدة أشخاص لإصابات متعددة نتيجة تبادل لإطلاق النار، فيما تباشر الجهات الأمنية ممثلة بشرطة وادي الدواسر الحادثة، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابساتها.
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