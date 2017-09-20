أصدر مجلس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اليوم (الثلاثاء)، توصية بعدم التجديد لبعض المتعاقدين السعوديين وغير السعوديين من المتأثرين بفكر تنظيم جماعة الإخوان المسلمون.
وشملت التوصية، بحسب بيان أصدرته الجامعة، كل من تأثر بأي فكر أو تنظيم إرهابي، مشيرة إلى أن عدم تجديد العقود سيطال من وصفتهم بالمنتمين لتلك الجماعات والداعمين لمنهجها وكذلك المتعاطفين معها.
كما أكدت الجامعة أن التوصية ستشمل الذاهبين لمواطن تلك الجماعات، لافتة إلى أنها رصدت المشاركات الإعلامية للمؤيدين لهذه الجماعات، مشددة على أن هدفها هو حماية عقول الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة.وفق “أخبار 24”.
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