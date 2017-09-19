أكد مدرب حراس النصر السابق الالماني عبدالغني فهمي ان مؤامرة كانت خلف ابعاده عن النادي ولا يعلم اسباب الاستغناء عنه حتى اليوم، وكشف ان النصر مليء بالفوضى الادارية، وبين ان استبعاد الحارس عبدالله العنزي جاء برغبة من طلال النجار والايقاف الاخير لم يعلم عنه الا بعد ايام عدة، واشار ان الادارة لم توفر ادوات حراس المرمى حتى مغادرته لبلاده، وانه اضطر في المعسكر لاستعارة الادوات من الاندية الاخرى، وكشف عن قصته مع لاعب خط الوسط المغربي محمد فوزير والعديد من الامور في ثنايا الحوار التالي:
*ما اسباب انهاء عقدك مع النصر؟
-الاسباب حتى الساعة غير مفهومة لدي.
*كيف، وضح ذلك؟
-الواضح لدي انه حدثت مؤامرة ضدي من قبل مدير العام لكرة القدم المكلف طلال النجار.
*افهم من كلامك عدم وجود اسباب مؤكدة؟
-حدثت بعض الامور العادية التي كان يجب حلها دون اي تصعيد، ولكن للاسف طلال النجار وقف متفرجا امامها وكانه سعيد بحدوثها.
*وماهي تلك المشاكل العادية؟
-اول القضايا هي ابلاغي قبل المعسكر الخارجي في تركيا باستبعاد الحارس عبدالله العنزي عن النادي نهائيا، وتفاجأت بتواجده مع بعثة الفريق، وتعاملت معه مثل اي لاعب، وحدث خلاف قبيل نهاية المعسكر من قبل العنزي وكان يفترض حله وديا عن طريق مدير الكرة ولكن بعد الاجتماع مع النجار والمدرب البرازيلي ريكاردو غوميز تم اصدار القرار النهائي باستبعاد العنزي من بعثة الفريق المغادرة الى مصر للمشاركة في البطولة العربية للاندية، وقال لي بالحرف الواحد: “اذا حضر اليك العنزي لا تتحدث معه اطلاقا لاننا لا نرغب بالصلح معه نهائيا”، وللاسف معسكر تركيا لم يتوقف على قضية العنزي فقط.
*وضح اكثر؟
-للاسف لايوجد انضباط اداري في المعسكر ولا برنامج واضح للاجهزة الفنية، فعلى سبيل المثال سبق ان طلبت ادوات تدريبية لحراس المرمى من طلال النجار ولم يتم توفير اي جهاز تدريبي، ووصل بي الحال ان اطلب استعارة بعض الادوات من الاندية المتواجده بنفس معسكر النصر.
*وهل الادوات وحدها هي من اثرت على عملك وعلى المستوى الفني لحراس مرمى النصر؟
-لا، فمن غير المعقول وجود ستة حراس مرمى في المعسكر.
*ولماذ لم تقلص العدد قبل انطلاقة المعسكر؟
-لم اعلم بعدد واسماء الحراس الا في المعسكر كوني لم التحق بالفريق الا في تركيا بطلب من طلال النجار الذي رفض تسليمي تذكرة السفر للرياض بحجة عدم وجود مبلغ للتذكرة، واستدعى الحراس الستة بقرار من عنده.
*ومتى احتدم الخلاف بينكما؟
-اشتد الخلاف قبل اجازة عيد الاضحى باسبوع بعد ان طلبت من طلال النجار توفير تذكرة سفر لعائلتي في المانيا، وقبل الرحلة بيومين تفاجأت بان الرحلة عن طريق تركيا على الرغم من ابلاغي مسبقا بعدم الذهاب عن طريق تركيا والتوجه مباشرة لالمانيا ولم يلب طلبي وحدثت مشادة كلامية، توجهت بعدها للامين العام سلمان القريني ووجدت في مكتبه عضو اللجنة الفنية صالح المطلق وعضو الشرف منصور الثواب واخبرتهم بما حدث، بل اخبرتهم بوجود فوضى ادارية يجب التصدي لها كونها تؤثر بشكل مباشر على نتائج الفريق، ومشكلة التذاكر لم تكن الاولى مع النجار.وفق “الرياض”.
*هل يعني بان الحارس عبدالله العنزي لم يكن السبب الرئيسي في اقالتك؟
-نعم، فللمعلومية الايقاف الاخير للاعب عبدالله العنزي لم اعلم عنه الا بعد ايام عدة عن طريق طلال النجار الذي اخبرني بان ايقاف العنزي وتحويله للتدريبات الانفرادية يعود الى شكواه للنادي التي تقدم بها للاتحاد السعودي لكرة القدم.
*ولكن يقال بان من ابعدك عن النادي هو المدرب غوميز؟
-غوميز كان ضحية مثلي، كونه كشف لي بعد الاجتماع معه بان مدير الكرة طلال النجار احضر له اوراقا وطلب منه سرعة التوقيع عليها وان تكون سرية، حتى لاتحدث جلسة استماع للدفاع عن نفسي واصدر قراره السريع والعجيب، والمضحك للغاية انني علمت ان احدى تلك الاوراق التي وقع عليها غوميز بايعاز من النجار هي استبعادي للحارس عبدالله العنزي كونه قرارا مجحفا من قبلي، واتمنى من النجار العودة لتصريحاته قبل العربية والتي ادان فيها تصرف العنزي.
*ترددت انباء بان احد اسباب اقالتك تعود الى محاولتك تخريب صفقة لاعب خط الوسط المغربي محمد فوزير؟
-ضحك كثيرا ثم قال: انا اول من طالب بالتعاقد مع فوزير واتمنى سؤال رئيس النادي الامير فيصل بن تركي عن تلك المعلومة، فكيف اسعى لتخريبها؟
*وماذا عن تدني المستوى الفني لحراس المرمى؟
-قرأت المعلومة عبر بعض الصحف التي تحاول ان تجامل بعض الاداريين في النادي لمصلحتها وتشويه سمعتي بشتى الطرق، والواقع يؤكد وبشهادة الفنيين بان الحارس وليد عبدالله لايتحمل اي هدف في الجولتين الماضيتين، واتمنى سؤال حراس النصر عن عملي ومقارنتي بالمدربين السابقين بالرغم من عدم تأمين الادوات التدريبية حتى مغادرتي للسعودية.
*ولماذا لم يتم تأمين الادوات التدريبية من وجهة نظرك؟
-في الحقيقة طلبتها من طلال النجار اكثر من مرة سواء شفهيا او تقريرا مكتوبا ولم اجد اي تجاوب، ووصلت لقناعة تامه بان الذهاب للنجار مضيعة للوقت لانه في كل مرة يقول لي انتظر لحين عودة الامير فيصل بن تركي، فهل يعقل تعطيل عمل ناد كبير مثل النصر حتى عودة الامير؟
*كيف علاقتك مع حراس المرمى؟
علاقتي بحراس المرمى رائعة بكل صدق ولايوجد انحياز لاي حارس، ونحب بعضنا البعض، لدرجة ان الحراس تدخلوا في قضيتي وارادوا ان يكتبوا خطابا بمثابة شهادة اعتراف بالمجهودات التي بذلتها مسبقا الا ان طلال النجار اقنعهم بان هذه الوثيقة ليست في مصلحة الامير فيصل بن تركي، وقلت ما علاقة الوثيقة بالامير؟ ولم اجد جوابا حتى الساعة.
*وماذا عن عملك في اللجنة الفنية؟
-كل مايمكن تسميتها بانها لجنة وهمية وليست فنية لأننا لم نعقد خلالها اي اجتماع ولا اعلم من اعضائها، ولا يوجد لهم اي صلاحية بدليل عدم التدخل في قضيتي.
*كلمة اخيرة تود ذكرها؟
-اشكر رئيس النادي الامير فيصل بن تركي الذي يضحي بكل وقته وماله من اجل اسعاد جماهير النصر، واشكر جميع العاملين واللاعبين الذين قضيت معهم اياما جميلة، وجماهير الشمس الذين لن اوفيهم حقهم، واتمنى ان يحقق النصر كل بطولات الموسم الحالي، وساظل مشجعا للنادي بمقر اقامتي في المانيا.
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