كُشف اليوم (الثلاثاء) عن انضمام المنتخب السعودي للمنتخبات العالمية الموجودة في لعبة كرة القدم الشهيرة “فيفا” وذلك في إصدارها المرتقب “فيفا 18”.
وتعليقاً على هذا الإعلان، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت إن إضافة المنتخب بزيه الكامل ولاعبيه تُعد تقديراً لمكانته وتاريخه الذي توّجه بالتأهل لمونديال كأس العالم 2018 في روسيا.
ومن المتوقع أن يتاح الإصدار الجديد من اللعبة نهاية شهر سبتمبر الجاري في أسواق الشرق الأوسط.وفق “أخبار 24”.
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