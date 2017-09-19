وقع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني مايكل فالون اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات العسكرية والأمنية بين حكومة المملكة وحكومة بريطانيا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الجانبان، اليوم (الثلاثاء) في مكتب ولي العهد بمدينة جدة، استُعرضت خلاله الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وآليات التنسيق المشترك في المجال الدفاعي.
وحضر الاجتماع وتوقيع الاتفاقية عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين من الجانبين السعودي والبريطاني.
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