أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الثلاثاء)، أنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص ظهروا في مقطع فيديو وهم يقودون مركباتهم بصورة متهورة ويعكسون السير على الطريق السريع بين محافظتي الرين وبيشة.
وأوضحت أنها ألقت القبض عليهم بعد إجراء عدة تحريات وتحليلات للمقطع المتداول، مشيرة إلى أن اثنين منهم (يقودان مركبتي تويوتا هايلكس) ألقي القبض عليهما في محافظة بيشة، في حين ألقي القبض على الثالث (يقود مركبة تويوتا أفالون) في مدينة الدمام.
وشكرت إدارة المرور المواطن الذي ساهم في توثيق المخالفات التي ارتكبها السائقون الثلاثة، مؤكدة أنها ستعرضهم على هيئة الفصل في المخالفات المرورية، ولافتة إلى أنها حجزت مركباتهم.
وفق “أخبار 24”.
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